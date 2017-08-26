Сависаар сравнил предоставление гражданства Тоом с казусом Саакашвили

Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар сравнил предоставление гражданства Яне Тоом с казусом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Я прочитал пост Яны Тоом, где она утверждала, что она покинула ряды "Трех сестер", поскольку чувствовала перспективу увидеть среди товарищей по фракции Юри Мыйза", — написал Сависаар в Facebook.

"Мне вспомнилась одна история из Украины. Порошенко дал Саакашвили гражданство, и он же забрал его у него. В свое время будучи министром экономики я инициировал предоставление Яне Тоом гражданства за особые заслуги, — провел Сависаар параллель. — Ох, эта жизнь. Чего только не сделано!"