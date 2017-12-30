Сависаар сравнил Кылварта с Меркель

Бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар в интервью "Актуальной камере" сказал, что ему тяжело осознавать, что многие политики, кому он помогал всю свою жизнь не пришли к нему в трудный момент жизни, пишет rus.err.ee.

Отвечая на вопрос корреспондента ERR о будущей роли в политике Михаила Кылварта, набравшего рекордное число голосов на местных выборах осенью 2017 года, Эдгар Сависаар задал встречный вопрос: "А вы думаете, что у него все еще есть политическая карьера?" По мнению Сависаара, за некоторых политиков сделали выбор быть на стороне тех, кто обычно сопротивляется ему.

"Это длинные процессы (политические карьеры), на которые нужно время. Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель) начинала походы по Германии, чтобы продать Коля (бывший канцлер Германии Гельмут Коль). Коль уже мертв, но он вошел в историю", — сказал Сависаар.