Сависаар: создадим с Ивановой свой список, мне терять нечего

Эдгар Сависаар подтвердил изданию Õhtuleht, что вместе с Ольгой Ивановой они создадут собственный избирательный список.

На данный момент у этого избирательного союза названия нет, но, по словам Сависаара, к счастью, еще есть время.

”Мне нечего терять. Все, что я могу потерять, это прошлое. Ну, ничего”, — сказал он.

”К этому предложению на самом деле нельзя относиться серьезно. За общий список на местных выборах голосовать нельзя”, — прокомментировал он предложенный ему Центристской партией первый номер в общем списке.