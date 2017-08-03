Сависаар: создадим с Ивановой свой список, мне терять нечего

Эдгар Сависаар подтвердил изданию Õhtuleht, что вместе с Ольгой Ивановой они создадут собственный избирательный список.
На данный момент у этого избирательного союза названия нет, но, по словам Сависаара, к счастью, еще есть время.
”Мне нечего терять. Все, что я могу потерять, это прошлое. Ну, ничего”, — сказал он.
”К этому предложению на самом деле нельзя относиться серьезно. За общий список на местных выборах голосовать нельзя”, — прокомментировал он предложенный ему Центристской партией первый номер в общем списке.
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