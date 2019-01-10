10.01.2019, 14:11

Сависаар раскритиковал фильм о себе: автор — продажный тип, истины избиты, схема примитивна. Я еще жив

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он намерен баллотироваться?
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST 4
Edgar Savisaar
Edgar SavisaarFoto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

”Вчера вышел на ЭТВ фильм Михкеля Кярмаса о Сависааре. Меня там не было, хотя звали. Я ранее решил, что в передачи Кярмаса не пойду”, — пишет Сависаар у себя в Facebook.

Публикуем его пост.

Это было, когда Кярмас делал на ЭТВ серию передач, где безосновательно глумились над Арнольдом Рюйтелем и его последователями. Оклеветали и наврали — как позже выяснилось. Целью было поставить на место Рюйтеля американца Ильвеса, чего, увы, и достигли. Я же убедился, что Кярмас — продажный тип, которого нельзя воспринимать слишком всерьез. Конечно, каждый решает за себя: в какой передаче появляться. Я же не пошел в передачу Кярмаса из уважения к Арнольду Рюйтелю.

Кто-то уже успел назвать это фильмом Сависаара. Но это ошибочно. В лучшем случае это можно назвать фильмом некоторых знакомых Сависаара, раз уж так. Что же мои знакомые в нем делали! Одни — жаловались, мол, они хоть и были близ Сависаара, но их не слушали. Якобы были какие-то плохие советчики, которых, однако, никто не мог назвать. Другие же — судьи, и делали они свою работу с упоением. Третьи же так — с боку припеку. Жаль: красок в этом фильме нет. Избитые истины, которые все давно знают. В фильм вложены деньги, но не дар. Лийна Оя признавалась, что три четверти ее интервью из фильма вырезано, и это — именно лучшие моменты.

Марью Лауристин якобы давала мне совет, мол, дорогу молодым. Я представил, как после этого дама 70 лет поспешила к Европарламенту.

Айн Сеппик предъявлял мне, что я плохо пою. Я мне нравится, как я пою. Меэлис Пай хорошо научил.

Схема же фильма примитивна. Первый — до выборов в Рийгикогу, второй — в Европарламент, чтобы хорошенько припомнить грехи Сависаара. Наши политики говорят, что время Сависаара прошло. Если это и так, то отчего же на антисависааровскую пропаганду тратятся миллионы, а они даже не знают, выдвину ли я свою кандидатуру на этих выборах или нет? К сожалению, в этом фильме нет никакой новостной ценности. Некоторую ложь постарались сделать правдоподобной, но и это скучно. Кажется, не по Кярмасу шапка, даже когда Муули и Эвестус (?) пришли на помощь. В этом же фильме есть и мои друзья — благодарю их.

В конце Юри Ратас утешает, что любой путь кончается лишь раз. Да, это так, мой путь не кончился — его кончили. Я должен у Юри и его друзей спросить: не поспешили ли они? Я еще жив.

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Спасибо за ответы и удачи!
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