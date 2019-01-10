Сависаар раскритиковал фильм о себе: автор — продажный тип, истины избиты, схема примитивна. Я еще жив

Публикуем его пост.

Это было, когда Кярмас делал на ЭТВ серию передач, где безосновательно глумились над Арнольдом Рюйтелем и его последователями. Оклеветали и наврали — как позже выяснилось. Целью было поставить на место Рюйтеля американца Ильвеса, чего, увы, и достигли. Я же убедился, что Кярмас — продажный тип, которого нельзя воспринимать слишком всерьез. Конечно, каждый решает за себя: в какой передаче появляться. Я же не пошел в передачу Кярмаса из уважения к Арнольду Рюйтелю.

Кто-то уже успел назвать это фильмом Сависаара. Но это ошибочно. В лучшем случае это можно назвать фильмом некоторых знакомых Сависаара, раз уж так. Что же мои знакомые в нем делали! Одни — жаловались, мол, они хоть и были близ Сависаара, но их не слушали. Якобы были какие-то плохие советчики, которых, однако, никто не мог назвать. Другие же — судьи, и делали они свою работу с упоением. Третьи же так — с боку припеку. Жаль: красок в этом фильме нет. Избитые истины, которые все давно знают. В фильм вложены деньги, но не дар. Лийна Оя признавалась, что три четверти ее интервью из фильма вырезано, и это — именно лучшие моменты.

Марью Лауристин якобы давала мне совет, мол, дорогу молодым. Я представил, как после этого дама 70 лет поспешила к Европарламенту.