07.10.2018, 13:46

Сависаар просит Ратаса посодействовать продолжению поисков пропавшего в лесах Ида-Вирумаа 26 сентября 77-летнего Ивана Федоровича

 (12)
добровольцы продолжают поиски
rus.delfi.ee
EST
Сависаар просит Ратаса посодействовать продолжению поисков пропавшего в лесах Ида-Вирумаа 26 сентября 77-летнего Ивана Федоровича
Facebook

Находящийся в больнице Эдгар Сависаар обратился к премьер-министру Эстонии Юри Ратасу с убедительной просьбой применить всю власть для продолжения поисков заблудившегося в болостистых лесах Ида-Вирумаа 77-летнего мужчины, которого уже более недели ищут только добровольцы.

”Более недели в болотистых лесах Ида-Вирумаа только группа родственников и добровольцев ищет заблудившего человека, Ивана Федоровича, — пишет Сависаар премьеру. — Полиция и вооруженные силы после двух дней признали дальнейшие поиски нецелесообразными. У меня нет чести знать этого человека и его родственников, но, по-моему, это обязанность всех верующих людей — помогать каждому , попавшему в беду человеку”.

Сависаар надеется на то, что Ратас сможет повлиять на то, чтобы государственные службы поддержали родственников Ивана Федоровича и добровольцев.

”Убедительно прошу вас применить свою власть и мобилизовать все возможные ресурсы для оказания помощи пропавшему человеку и его родственникам”, — пишет Сависаар.

В среду 26 сентября Иван Федорович отправился за ягодами. В 13.00 он позвонил в спасательную службу и семье, сообщив о том, что заблудился. Он оставался на связи до позднего вечера, пока его телефон не разрядился. Целый день его искали, но безрезультатно. Когда Иван был ещё на связи, он сообщал, что видел вертолёт и сигнальные ракеты, но он остался незамеченным.

В первые дни в поисках участвовали спасатели, сотрудники Департамента полиции и погранохраны, военные, но уже неделю Ивана Федоровича продолжают искать только родственники и добровольцы.

Сегодня, 7 октября, они продолжили добровольческую поисковую операцию, все еще не теряя надежды на счастливый исход.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Сависаар просит Ратаса посодействовать продолжению поисков пропавшего в лесах Ида-Вирумаа 26 сентября 77-летнего Ивана Федоровича

07.10.2018
Находящийся в больнице Эдгар Сависаар обратился к премьер-министру Эстонии Юри Ратасу с убедительной просьбой применить всю власть для продолжения поисков заблудившегося в болостистых лесах Ида-Вирумаа 77-летнего мужчины, которого уже более недели ищут только добровольцы.
Подробнее

На заводе ”Эрикссон” — нулевая толерантность к наркотикам. Это вообще законно?

07.10.2018
Редакции RusDelfi стало известно, что на таллиннском заводе ”Эрикссон” — шведской компании, производителя телекоммуникационного оборудования — нулевая толерантность к наркотикам. На практике это выражается в том, что абсолютно любого работника внезапно проверяют — берут анализ. И, если он попадется, его, по словам источника, увольняют.
Подробнее



В Таллинне произошло столкновение двух рейсовых автобусов

07.10.2018
По словам очевидца, авария произошла перед светофором: водитель первого автобуса остановил его, отреагировав на красный сигнал, а следовавший прямо за ним второй автобус, номер 19, остановиться не успел и произошло столкновение.
Подробнее

Адвокат требует в окружном суде оправдать маклера-мошенницу Наталью Языкову

07.10.2018
Присяжный адвокат Владимир Садеков обжаловал в Таллиннском окружном суде приговор суда первой инстанции, согласно которому его подзащитная Наталья Языкова была признана виновной в многократном и крупномасштабном мошенничестве с недвижимостью, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Panama
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black/Silver
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Formose
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €

СКАНДАЛ: Хабиб задушил Макгрегора и устроил драку после боя

07.10.2018
Российский легковес Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Дагестанский боец задушил соперника в четвертом раунде, однако чемпионский пояс по окончании боя он так и не получил.
Подробнее




Тянак заработал на Ралли Уэльса лишь 4 очка, а мог и все 29

07.10.2018
Эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота") накануне выбыл из борьбы за призовые места на британском этапе чемпионата мира. Однако в заключительный день Ралли Уэльса он принял участие в СУ20, где разыгрывались дополнительные очки.
Подробнее