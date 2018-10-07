Сависаар просит Ратаса посодействовать продолжению поисков пропавшего в лесах Ида-Вирумаа 26 сентября 77-летнего Ивана Федоровича

”Более недели в болотистых лесах Ида-Вирумаа только группа родственников и добровольцев ищет заблудившего человека, Ивана Федоровича, — пишет Сависаар премьеру. — Полиция и вооруженные силы после двух дней признали дальнейшие поиски нецелесообразными. У меня нет чести знать этого человека и его родственников, но, по-моему, это обязанность всех верующих людей — помогать каждому , попавшему в беду человеку”.

Сависаар надеется на то, что Ратас сможет повлиять на то, чтобы государственные службы поддержали родственников Ивана Федоровича и добровольцев.

”Убедительно прошу вас применить свою власть и мобилизовать все возможные ресурсы для оказания помощи пропавшему человеку и его родственникам”, — пишет Сависаар.

В среду 26 сентября Иван Федорович отправился за ягодами. В 13.00 он позвонил в спасательную службу и семье, сообщив о том, что заблудился. Он оставался на связи до позднего вечера, пока его телефон не разрядился. Целый день его искали, но безрезультатно. Когда Иван был ещё на связи, он сообщал, что видел вертолёт и сигнальные ракеты, но он остался незамеченным.

В первые дни в поисках участвовали спасатели, сотрудники Департамента полиции и погранохраны, военные, но уже неделю Ивана Федоровича продолжают искать только родственники и добровольцы.

Сегодня, 7 октября, они продолжили добровольческую поисковую операцию, все еще не теряя надежды на счастливый исход.