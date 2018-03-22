22.03.2018, 17:01

Сависаар появился на заседании горсобрания, предотвратив остановку своих полномочий

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rus.delfi.ee
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Tallinna linnavolikogu esimene istung
Tallinna linnavolikogu esimene istung pärast KOV valimisiFoto: Madis Veltman

Эдгар Сависаар впервые в этом году появился на заседании Таллиннского городского собрания. Если бы он этого не сделал, то его полномочия были бы приостановлены на три месяца.

Согласно Закону об организации местных самоуправлений, если член горсобрания отсутствует на заседаниях три месяца подряд, не учитывая то месяца, когда заседания не проводились, то его полномочия приостанавливаются, передает ERR.

Экс-мэр последний раз появлялся на заседании столичного горсобрания в декабре. Если бы он не пришел на сегодняшнее заседание, то его сменил бы политик от IRL.

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