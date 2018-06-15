Сависаар попросил приостановить свои полномочия в городском совете

Таллиннская избирательная комиссия приостановила полномочия члена городского совета Эдгара Сависаара на три месяца.

Полномочия члена городского совета Эдгара Сависаара приостановлены до 15 сентября 2018 года на основе его заявления. На это время членом горсовета станет Олле Кооп.

Олле Кооп представляет в городском собрании Исамаа (IRL), поскольку Сависаар стал депутатом, получив личный мандат, а его избирательный союз не преодолел избирательный порог и потому не имеет замечающих депутатов. В таком случае замещающим становится лицо из списка дополнительных мандатов.