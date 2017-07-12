”Сависаар — первым номером” было частью договора между ”тремя сестрами” и партией

Предложить Едгару Сависаару первое место в общем списке на местных выборах в Таллинне было частью договора ”трех сестер” с Центристкой партией. О месте кандидата в мэры речи не шло.

Генеральный секретарь Центристкой партии Михаил Корб сегодня сообщил, что руководство Центристской партии готово предоставить Эдгару Сависаару первое место в общегородском списке на выборах в Таллиннское горсобрание в случае, если сам Эдгар Сависаар этого пожелает. Эта идея, по его словам, Яны Тоом.

Яна Тоом не помнит, чья именно это идея, но признает, что высказывала ее. ”То, что на переговорах ее озвучила я — правда. Поскольку Михаил в кулуарах ”трех сестер” не был, у него осталось впечатление, что это идея Яны Тоом”, — объяснила политик.

Быть первым номером — не означает быть кандидатом в мэры. Однако это место позволяет занимать значимую должность, например, в управе. ”Кандидат в мэры — Таави Аас. Это высказано очень четко”, — подчеркнула Тоом.

Приводим отрывок из телефонного интервью с Яной Тоом:

Что это означает в реальности?

Это означает, что это — достойное место. Не существует места перед ним. Ясное дело, что кандидатом в мэры Сависаар не станет.

Теперь же решение за Сависааром: он должен сказать, что будет с этим предложением делать.

Это часть мировой?

Мне верится, что мировая заключена. Я бы не сказала, что это сделка, и, разумеется, никакое не вымогательство. Мы пытались найти как можно больше пунктов, по которым сходимся. Эдгар Сависаар, несомненно, персона, вокруг которой страсти кипят всегда.

Процесс по делу Сависаара еще не окончен. Если его выдвинуть в общем списке партии первым номером, что это могло бы значить в более широком контексте?

Это означает, что он будет баллотироваться, пока это возможно. Но это его решение. Использует ли он эту возможность или нет — это его решение. Он не признан виновным, и, разумеется, в Эстонии действует презумпция невиновности.