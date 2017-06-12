Сависаар перед заседанием: надеюсь, такой дождь будет не каждый день

Сегодня утром состоялось первое судебное заседание по делу Сависаара. Он так спешил в зал, что мужчина, кативший его коляску, наехал ею на ногу журналисту ERR. Сам Сависаар содержательных комментариев перед заседанием не дал.

Утром перед зданием суда на Лийвалайа собрались журналисты, освещавшие процесс. От комментариев Эдгар Сависаар отказался, но пообещал дать пресс-конференцию о судебном процессе.

Проскочив мимо прессы, Сависаар выразил надежду, что погода наладится.

”Мне искренне жаль, что вам пришлось мокнуть, — сказал Сависаар. — Но я надеюсь, что каждый день так лить не будет”.

Прибыв в зал, Эдгар Сависаар поприветствовал Александра Кофкина и похвалил его пиджак. ”У тебя красивый пиджак”, — сказал Сависаар, пожимая ему руку.

”Спасибо, у тебя красивые цветы”, — ответил Кофкин.

Также предприниматель сообщил Delfi перед началом судебного заседания, что они ни в коем случае не пойдут на согласительное производство.

По окончании сегодняшнего заседания подсудимый посутил адвокатское бюро LEXTAL, где работает его защитник Оливер Няэс.

Сегодня, в понедельник, в 10 утра в Таллинне в здании Харьюского уездного суда на Лийвалайа началось первое судебное заседание по делу Эдгара Сависаара. Delfi вел прямое включение.

Заседание длилось 42 минуты.