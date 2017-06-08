Сависаар обнародовал акт экспертизы состояния своего здоровья

В понедельник состоится судебное заседание по коррупционному делу бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара, а сегодня он опубликовал на своей странице в Facebook текст экспертизы состояния своего здоровья, на основании которого он был признан способным участвовать в процессе.

В экспертизе говорится о том, что если Сависаар будет правильно принимать лекарства, придерживаться щадящего режима и выполнять предписания врачей, то его состояние здоровья можно стабилизировать настолько, что он сможет и участвовать в судебном процессе, и понести в случае обвинительного приговора назначенное ему наказание.

„Выясняется, что современная медицина под щадящим ритмом жизни подразумевает участие в более ста судебных заседаниях подряд по шесть часов в день!” — возмутился Сависаар.

”В конце длинной истории болезни комиссия патологоанатомов признает, что я неизлечимо болен и имею ряд хронических заболеваний, вылечить которые невозможно. Комиссия также отмечает, что состояние моего здоровья может стать нестабильным, но они не могут сказать, когда именно это произойдет. Для поддержания моего организма в стабильном состоянии я, по мнению комиссии, должен выполнить одновременно три условия: корректно принимать лекарства, выполнять предписания врачей (в основном, диета) и придерживаться щадящего ритма жизни”, — написал Сависаар.