Сависаар обижен на центристов — они хотят лишить его зарплаты

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал после выборов, что правление Центристской партии может принять решение лишить экс-лидера партии Эдгара Сависаара зарплаты советника по истории. Обиженный Сависаар отреагировал на это в Facebook.

Ратас отметил, что если член Центристской партии выбрал иной политический путь, то подобные контрактные отношения, какие имеются у партии с Сависааром, неразумно поддерживать. О дальнейшей выплате зарплаты Сависаару как советнику примет решение правление партии.

Эдгар Сависаар отреагировал на слова Ратаса в Facebook: ”Услышал об одном высказывании Юри Ратаса, что он якобы не обещает в дальнейшем платить мне зарплату, или говоря по-другому, хочет меня уволить. Я и до этого чувствовал, что рабочий договор был лишь для того, чтобы меня подкупить. Раньше хотя бы складывалось впечатление, что партия будто бы выполняет обязательство перед своим основателем”.

Сависаар напомнил, что сейчас центристы имеют мандаты в Рийгикогу благодаря прошлым выборам, когда Сависаар был еще председателем партии.

В 2015 году в связи с предъявленными ему подозрениями Эдгар Сависаар был отстранение от должности мэра Таллинна и лишен зарплаты. Тогда Центристская партия начала платить ему как председателю зарплату сродни той, которую получает обычный депутат Рийгикогу.

В конце 2016 года Юри Ратас был избран председателем партии вместо Сависаара, и последнему перестали платить председательскую зарплату. Однако в начале этого года партия снова начала платить Сависаару за должность советника по истории. При этом Сависаар получал и получает специальную пенсию экс-члена Рийгикогу — 2100 евро в месяц.

Стоит отметить, что на вопросы о своей должности советника и зарплате Сависаар давал в интервью очень размытые ответы, а в интервью Õhtuleht в августе вообще заявил, что никогда не занимал должности советника по истории.