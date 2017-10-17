17.10.2017, 12:10

Сависаар обижен на центристов — они хотят лишить его зарплаты

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rus.delfi.ee
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Edgar Savisaar
Edgar SavisaarFoto: Andres Putting

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал после выборов, что правление Центристской партии может принять решение лишить экс-лидера партии Эдгара Сависаара зарплаты советника по истории. Обиженный Сависаар отреагировал на это в Facebook.

Ратас отметил, что если член Центристской партии выбрал иной политический путь, то подобные контрактные отношения, какие имеются у партии с Сависааром, неразумно поддерживать. О дальнейшей выплате зарплаты Сависаару как советнику примет решение правление партии.

Эдгар Сависаар отреагировал на слова Ратаса в Facebook: ”Услышал об одном высказывании Юри Ратаса, что он якобы не обещает в дальнейшем платить мне зарплату, или говоря по-другому, хочет меня уволить. Я и до этого чувствовал, что рабочий договор был лишь для того, чтобы меня подкупить. Раньше хотя бы складывалось впечатление, что партия будто бы выполняет обязательство перед своим основателем”.

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В 2015 году в связи с предъявленными ему подозрениями Эдгар Сависаар был отстранение от должности мэра Таллинна и лишен зарплаты. Тогда Центристская партия начала платить ему как председателю зарплату сродни той, которую получает обычный депутат Рийгикогу.

В конце 2016 года Юри Ратас был избран председателем партии вместо Сависаара, и последнему перестали платить председательскую зарплату. Однако в начале этого года партия снова начала платить Сависаару за должность советника по истории. При этом Сависаар получал и получает специальную пенсию экс-члена Рийгикогу — 2100 евро в месяц.

Стоит отметить, что на вопросы о своей должности советника и зарплате Сависаар давал в интервью очень размытые ответы, а в интервью Õhtuleht в августе вообще заявил, что никогда не занимал должности советника по истории.

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