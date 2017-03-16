Сависаар о выборах: мое участие зависит от состояния здоровья

Сегодня распространилась новость, что Эдгар Сависаар намерен баллотироваться на выборах в органы местного самоуправления в округе Ласнамяэ в Таллинне. Сависаар сообщил, что его неправильно поняли.

"Мне сказали, что эстонские СМИ подняли шум, что я якобы точно участвую в осенних выборах. Понимаю, почему и в чьих интересах такое распространяется. На самом деле я сказал другое — что хотел бы участвовать в выборах, но все зависит от состояния моего здоровья”, — написал Сависаар на своей странице в Facebook.

Центристская партия ответила Delfi, что правление партии не подтверждало выдвижение кандидатуры Сависаара на местных выборах.

На пресс-конференции правительства председатель партии Юри Ратас сообщил, что неоднократно беседовал с Сависааром на эту тему, и он также подтвердил Ратасу, что его участие зависит от состояния здоровья.

Ратас добавил, что Сависаар всегда может выдвинуть свою кандидатуру, если ему будет угодно.