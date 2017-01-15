"В настоящий момент я занимаюсь только восстановлением своего здоровья. Я посвящаю все свое время тренировкам и вопросам здоровья", — ответил Сависаар Delfi на вопрос о возможности выхода со своим списком и потенциально входящих в него людях.
Относительно списка Сависаара до сих пор высказывали сомнения и лидеры общественного мнения. Кроме всего прочего, Сависаар находится под следствием по обвинению в коррупции.
Выборы в местные самоуправления состоятся 15 октября. Представление кандидатов для регистрации заканчивается за 40 дней до выборов, то есть 5 сентября.