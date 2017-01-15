Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар, предположительно, не выступит со свои списком на осенних выборах в местные самоуправления. По меньшей мере, в данный момент приоритетом отстраненного от должности мэра Таллинна, по его собственным словам, является восстановление здоровья.

"В настоящий момент я занимаюсь только восстановлением своего здоровья. Я посвящаю все свое время тренировкам и вопросам здоровья", — ответил Сависаар Delfi на вопрос о возможности выхода со своим списком и потенциально входящих в него людях.

Относительно списка Сависаара до сих пор высказывали сомнения и лидеры общественного мнения. Кроме всего прочего, Сависаар находится под следствием по обвинению в коррупции.

Выборы в местные самоуправления состоятся 15 октября. Представление кандидатов для регистрации заканчивается за 40 дней до выборов, то есть 5 сентября.