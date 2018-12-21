Сависаар о своей ”нормальной жизни”: я — человек, у которого нет ноги, есть диабет, инфаркт, инсульт, фантомные боли и ишемия

Сам Сависаар также говорил, что состояние его здоровья, мягко говоря, оставляет желать лучшего. При этом не так давно ведущий государственный прокурор Стевен-Христо Эвестус сказал ERR, что, насколько ему известно, Сависаар живет совершенно нормальной жизнью.

В ответ на это Сависаар написал у себя в Facebook: „Это ”совершенно нормальная” жизнь для него означает человека, у которого нет ноги, есть диабет, инфаркт, инсульт, фантомные боли и ишемия. Интересно, когда с точки зрения Эвестуса она станет ненормальной? Когда я еще 40 дней пролежу без сознания в коме? Или когда лишусь и второй ноги?”

Сависаар добавил, что в октябре опять долгое время находился в больнице, без судебных заседаний: ”На прошлой неделе ночью ко мне приезжала скорая, так как давление скакало слишком сильно. Для меня это, действительно, становится нормальным, но все же, надеюсь, что для других, в том числе для Эвестуса, это нормальным не станет”.