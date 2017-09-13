Сависаар о судебном процессе: часть свидетелей никогда не встречались со мной

"Магазин оружия прокуратуры уже опустел", — сообщает Эдгар Сависаар на своей странице в Facebook.

"Чиновников допрашивают в качестве свидетелей. Многих из них я вообще не знаю. Одни говорят: был мэром; другие наоборот: он мэр. Некоторые после допроса подходят пожать руку", — отмечает он.

"Дело дошло до того, что выдающимся событием является и то, что кто-то со мной встречался или как-то общался. К сожалению, кажется, что Эвестус хочет еще долго понапрасну тратить мое время и время суда. Я не удивлюсь, если он найдет еще сотню чиновников, которых захочет допросить просто для того, чтобы я не мог заниматься выборами, — рассуждает Сависаар. — Вы слышали свидетельства чиновников и их показания. Действительно ли эти показания настолько весомые, чтобы на два года отстранить от должности избранного народом и законно назначенного мэра?"