Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) получила во время рождественских праздников письмо от адвоката бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара, в котором Сависаар просит из-за проблем со здоровьем отложить решение вопроса по возврату денег в городскую казну Таллинна.

Сависаар до сих пор не вернул в казну города Таллинна около 117 000 евро, которые он использовал как запрещенное пожертвование на свою предвыборную кампанию, хотя ERJK дала экс-лидеру центристов срок до 10 декабря, пишет rus.err.ee.

Председатель ERJK Ардо Оясалу сообщил ERR, что до Рождества представитель Сависаара должен был дать ответ комиссии: "Адвокат Сависаара прислал нам 23 декабря поздно вечером сообщение, что господин Сависаар из-за проблем со здоровьем не может нам сделать конкретного предложения и просит дать ему время подумать до 6 января".

Незадолго до Рождества комиссия привлекла к возвращению запрещенного пожертвования и Центристскую партию: если партия и ее члены не выполняют предписания ERJK, то комиссия может сделать предложение Министерству внутренних дел уменьшить сумму государственной поддержки — в соответствии с законом, до трехкратного размера суммы, не уплаченной по предписанию, но не более чем на 20% от общей суммы дотации.

По словам главы ERJK, они не хотят спешить с применением этой меры: "На данный момент у нас нет мысли начать сразу же закручивать гайки. Лучше мы рассмотрим этот вопрос взвешенно. После 6 января проведем письменное собрание".