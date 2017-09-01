Сависаар критикует Ратаса и Корба: не самое разумное поведение в отношении однопартийцев

Эдгар Сависаар разослал сегодня пресс-сообщение, в котором критикует предполагаемые планы Ратаса и Корба репрессировать членов Союза Сависаара.

”Я с изумлением прочел уклончивые заявления Юри Ратаса и Михаила Корба о членах Союза Сависаара. По сути, они сказали, что Иванову нужно выкинуть, Сависаара все же оставить, остальных — держать в страхе. Не самое разумное поведение в отношении однопартийцев. Особенно к тем, с чьими голосами в Рийгикогу можно воплощать в жизнь политику центристов, или к тем, ввиду посвященности которых люди наконец станут голосовать на местных выборах”, — прокомментировал Сависаар.

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