Сависаар хочет выступить на Дне Ласнамяэ, но Юферева не разрешает

Бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар хочет принять участие в Дне Ласнамяэ в воскресенье, чтобы поприветствовать народ на празднике, как он делал и раньше. Однако в этом году ему не разрешают это сделать.

Советник Сависаара Андрес-Мариус Розенблатт сообщил, что Сависаар хочет поприветствовать народ на празднике и в этом году, но старейшина Ласнамяэ Мария Юферева не дает на это согласие.

"Эдгар Сависаар не собирается выступать с предвыборной речью, а просто поприветствовать народ, который годами поддерживал его. Неужели центристская партия паникует, что Сависаар получит слишком много внимания?”, — отметил Розенблатт.

Розенблатт посоветовал Юферевой подумать, благодаря чьему мандату она получила свою должность.

”Это странно, мягко говоря, известному политику не разрешают выступить. Верю, что если ласнамяэсцы узнают, что Юферева не позволяет Сависаару выступить , то они очень разочаруются”, — добавил советник.

В прошлом году на Дне Ласнамяэ выступали как и Юферева, так и избиравшийся в Ласнамяэ от центристов Сависаар и председатель округа партии Ольга Иванова. В этом же году Иванова и Сависаар баллотируется по отдельному списку.