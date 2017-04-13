Сависаар: если у меня не будет положительных эмоций, я умру раньше, чем окажусь в зале суда

Delfi писал, что Эдгар Сависаар посетил сегодня один из детских садов в Ласнамяэ, отстраненный от должности мэр говорит, что это не означает, будто он полностью здоров.

"Один старый друг ругал меня за то, что я был на дне рождения одного детского сада в Ласнамяэ. Прокуратура на основании этого якобы может сказать, что я вовсе не такой больной", — пишет Сависаар на своей странице в Facebook.

"Конечно, мне нужны позитивные впечатления. Если их не будет, то мои дни могут закончиться еще до прибытия в зал суда. Моя положительная эмоция — это встречи с людьми, — поясняет он. — Через пару недель я должен быть гостем на свадьбе одного друга. Я что, должен остаться дома, хотя я не лежачий больной?"

Он продолжает: "Но у меня есть и один другой пример. Пару лет назад я был в Таллинне на похоронах своего друга Эйно Баскина. Днем позже меня отвезли в Тартускую больницу и я на месяц впал в кому. Без всякой экспертизы".

Напомним, сегодня Эдгар Сависаар со сторонниками принял участие в праздновании 35-летия детского сада Суур-Паэ в Ласнамяэ. Помимо самого Сависаара присутствовали Ольга Иванова, Яанус Рийбе и другие.