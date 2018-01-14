Сависаар: если бы я был гражданином РФ, то проголосовал бы за Путина

Сегодня Эдгар Сависаар сообщил, что, если бы был гражданином России, то на выборах президента РФ в марте проголосовал бы за Владимира Путина.

”Он подходит народу России. Как центрист я скажу, что времена для мира сейчас сложные, и в такие времена государствам нужны сильные лидеры. Все равно большинство государственных деятелей одинаковы. Если бы я жил в России и был гражданином РФ, то проголосовал бы за Путина. Желаю успешного года собаки”, — написал Сависаар у себя в Facebook.

Сависаар отметил, что несколько раз встречался с Путиным и тот произвел на него хорошее впечатление. ”Путин и на этот сезон станет сильным и целеустремленным президентом”, — добавил Сависаар.