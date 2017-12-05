SAS о несостоявшемся полете Ратаса: по нашим данным, пилот ждал премьер-министра так долго, насколько возможно

Посол Эстонии в Швеции Мерле Паюла была недовольна тем, что несколько недель назад самолет улетел из Швеции без Юри Ратаса, и эстонская делегация должна была ждать следующего рейса.

Пресс-представитель шведского округа авиакомпания SAS Фредрик Хенриксон между тем сказал, что, по имеющейся у него информации, пилот задерживал вылет так долго, насколько это было возможно, чтобы премьер-министр Эстонии все-таки попал бы на борт.

Хенриксон сказал Delfi, что причина, по которой Юри Ратаса посадили на более поздний рейс, до сих пор расследуется.

”Насколько мне известно, изучается то, что почему их так долго держали в VIP-зоне, из-за чего произошло опоздание на самолет”, — отметил Хенриксон.

Для Хенриксона было сюрпризом утверждение, будто Ратас не попал на самолет по решению пилота.

”По моей информации капитан и команда задерживали вылет максимально долго, чтобы все успели на самолет, но так как опоздание составляло уже полчаса, было принято решение взлетать”, — сказал Хенриксон.

Ранее посол Эстонии в Швеции Мерле Паюла выступила с жесткой критикой относительно задержки обратного рейса эстонской делегации. Он должен был состояться после встречи в верхах в Гётеборге, передает местная газета Göteborgs-Posten.

В своем письме в МИД Швеции Паюла пишет, что в аэропорту при выходе на посадку перед эстонской делегацией захлопнули двери, и самолет поднялся в воздух без премьер-министра Юри Ратаса, передает издание.

Газета также пишет, что Ратас спешил домой — в Таллинн — на встречу, но когда делегация прибыла в аэропорт Гётеборга Landvetter, она была вынуждена ждать в ВИП-комнате: в самолет они не попали.

По словам посла, члены делегации видели, как их коллег из двух других стран из этой же самой ВИП-комнаты доставили в самолеты. Эта информация имеется в письме в МИД Швеции, с которым ознакомилась газета Göteborgs-Posten.