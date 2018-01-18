Сарапуу требуют от оппозиционных политиков извинений и солидную компенсацию

Председатель центристской фракции Керсти Сарапуу и ее муж, подозреваемый в коррупции бывший вице-мэр Таллинна Авро Сарапуу, требуют с Юргена Лиги и Мартина Хельме опровержения сделанных в их отношении высказываний. В противном случае Сарапуу намерены обратиться в суд и востребовать солидную компенсацию.

”В ответ на вотум недоверия Симсон Центристская партия грозила мне судебным делом. Тем легче далось это заявление о недоверии. Адвокат Сависаара Няэс потребовал, чтобы я в течение недели в двух газетах опубликовал объявление 20x20 см о том, что семья Сарапуу не связана с коррупционным бизнесом. В противном случае мне закроют рот судебным процессом и требованием о компенсации в размере 50 000-100 000 евро”, — написал вице-председатель Партии реформ Юрген Лиги в соцсетях. Из его слов следует, что на деле опровержения требует именно партия, а не сами Сарапуу, и что никаких опровержений он давать не намерен.

Лидер EKRE Мартин Хельме сказал Delfi, что тоже не собирается отвечать Няэсу. ”Честно говоря, я серьезно подумывал над тем, чтобы сообщить в полицию о вымогательстве, поскольку это смахивает на начало 1990-х, когда к тебе в дверь могли постучаться братки и сказать, что ты на кого-то косо посмотрел и теперь должен платить”, — отметил Хельме.