Сарапуу: реформисты защищают ”простых работяг” с зарплатой свыше 2100 евро

Председатель фракции Центристской партии Керсти Сарапуу отметила, что ей очень жаль, что Кая Каллас решила бороться за тех ”бедных” людей, которым в результате налоговой реформы придется доплачивать максимум 36 евро в месяц.

По мнению Сарапуу, по всей видимости Каллас, с зарплатой евродепутата в 8500 евро, трудно понять, зачем необходимо повышать необлагаемый налогом минимум до 500 евро, чтобы помочь тем, кто так хорошо не зарабатывает, сообщается в пресс-релизе.

”Медианная зарплата, то есть цифра, которая обозначает разницу между высокооплачиваемыми работниками и менее оплачиваемыми сегодня равна 900 евро. Повышение необлагаемого налогом минимума позволит людям, зарабатывающим до 1200 евро в месяц, получить дополнительные 64 евро в месяц или 768 евро в год”, — сказала Сарапуу.

Политик добавила также, что в стане реформистов царит полнейшее недоумение, потому что они, действительно, не понимают, зачем необходимо помогать тем, кто получает среднюю зарплату или меньше.

”Сегодня реформисты и Кая Каллас в частности защищают тех, чьи доходы превышают 2100 евро в месяц. Реформисты возмущены, почему ”простые работяги” с таким заработком должны платить в месяц по 64 евро, чтобы помочь тем, кто не смог найти столь высокооплачиваемую работу”, — сказала Сарапуу.

Председатель фракции Центристской партии добавила также, что для нее остается непонятным озабоченность тех пенсионеров, которые должны будут ”доплачивать” государству. ”Если в нашей стране так много пенсионеров, чьи доходы превышают 2100 евро в месяц, то остается только порадоваться, что менее чем за год правительство сумело сотворить чудо и пенсионерам больше не придется считать деньги в конце месяца”, — сказала Сарапуу.

Сарапуу отметила также, что по мнению Каллас сегодня все хвалят действующую ”простую” налоговую систему поэтому менять ее — это добровольно сотворить хаос.

”В большинстве стран Европы уже давно введена и действует система ступенчатого подоходного налога. Если в начале 90-х это действительно казалось сложным, то сегодня, в век технологий, говорить о том, что сложно провести вычисления — это крайняя глупость. Такой подход, который поддерживают реформисты — это скорее признание Эстонии как примитивного государства, что явно не прибавит веса нашей стране в глазах зарубежных экспертов”, — сказала Сарапуу.