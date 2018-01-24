Сарапуу: очередная попытка оппозиции пошатнуть правительство лишь укрепила коалицию

Комментируя провалившийся сегодня вотум недоверия министру юстиции, председатель фракции Центристской партии Керсти Сарапуу отметила, что беспочвенные попытки оппозиции развалить правительство лишь доказывают, что коалиционные партнеры готовы поддержать друг друга, чтобы сообща претворить в жизнь все пункты коалиционного соглашения, сообщает пресс-служба Центристской партии.

По словам Сарапуу, сегодняшнее голосование по вотуму недоверия министру юстиции показало, что коалиция солидарна друг с другом и работает как слаженный механизм во имя одной цели. ”Нынешняя коалиция в очередной раз показала, что в этой команде мы равноправные игроки, которые не плетут интриги, а работают во имя одной цели, чтобы вывести Эстонию из многолетнего застоя.” — сказала Сарапуу.

”Уже сегодня мы видим результаты нашей общей работы: экономике дан новый импульс, доходы населения, благодаря реформе не облагаемого налогом минимума начали расти, выросли пособия и дотации.” — перечислила Сарапуу, добавив, что это вовсе не значит, что теперь правительству можно почивать на лаврах. ”Нам предстоит еще много работы, в том числе найти решения для многих наболевших проблем, которое сегодня волнуют общество.” — сказала председатель фракции Центристской партии.

По словам политика, одной из актуальных тем, которой сегодня вплотную занимаются политики как на государственной, так и муниципальном уровне является домашнее насилие. ”Я рада, что тема домашнего насилия сегодня перестала быть запретной и об этом говорят открыто. Да, последние события показали, что боль можно причинить не только физически, но и вербально и я надеюсь, что все без исключения вынесли из произошедшего урок.” — сказала Сарапуу.

Сарапуу также выразила надежду на то, что события последних дней заставят политиков вновь вспомнить об этике и морали, а также их роли в обществе. ”Культура общения и этика — это то, что сегодня, к сожалению, отошло на второй план и как депутат Рийгикогу я надеюсь, что в парламенте пройдут дискуссии на эту тему и рамки дозволенного, в том числе политикам, будут пересмотрены.” — отметила Керсти Сарапуу.