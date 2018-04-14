Сарапуу: назначение Каллас на пост руководителя заставляет задуматься, что сделают реформисты с не облагаемым налогом минимумом

По словам члена финансовой комиссии Рийгикогу, центристки Керсти Сарапуу, главное политическое заявление от Каи Каллас должно касаться налоговой политики. Снижением подоходного налога Партия реформ только продолжит политику несправедливости, которая, в том числе, ухудшит доступность услуг.

По словам Сарапуу, если проанализировать, то желание Каллас — это продолжение прежнего политического стиля реформистов, который привел Эстонию к тому, что регионы вымирают, а услуги стали недоступными для многих жителей небольших городов и поселков.

”Однообразная налоговая система и снижение подоходного налога на 1% оставит больше денег тем, кто и так зарабатывает достаточно много. Но при этом это сократит доходы государства, которые напрямую можно использовать для регионального развития, системы здравоохраниения и многого другого”, — сказала Сарапуу. Политик добавила также, что идея Каллас отдать медицинское страхование на откуп частным фирмам — это ничто иное как желание поощрять богатых и наказывать бедных. ”Это то, к чему реформисты всегда стремились и осуществляли находясь у власти”, — отметила Сарапуу.