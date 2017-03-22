Сарапуу: для победы в тендере на вывоз мусора необязательно иметь лицензию

По словам вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу, для того, чтобы выиграть тендер на организацию вывоза мусора, необязательно иметь соответствующее разрешение. Так, подобной лицензией не обладает победитель столичных тендеров последних лет фирма Baltic Waste Management (BMW), имеющая связи с самим Сарапуу.

На сегодняшней пресс-конференции мэрии города на заданный журналистом Delfi вопрос о том, как не имеющая мусоровозов и лицензии фирма выигрывает тендеры, Сарапуу ответил, что ее наличие необязательно.

”Для того, чтобы выиграть конкурс, необязательно иметь разрешение. Его можно получить за три месяца. Когда в Пыхья-Таллинне вывозом мусора начинала заниматься Ekovir OÜ, то у нее тоже не было. Лицензия с BMW находится на стадии подписания”, — сказал он.

Не видит он ничего странного и в небогатом опыте победителя тендеров. ”Круг узок”, — сказал он и отметил, что тендеры проводит не город, а соответствующие ведомства, поэтому он с принятием решений никак не связан.

И.о. мэра Таллинна Таави Аас добавил, что в мусорном бизнесе очень мало фирм, которые действовали бы на рынке длительное время: ”Наверное, только Ragn Sellls. Ekovir OÜ , Radix OÜ и остальные — все новые”.

Сарапуу отметил, что все разоблачительне статьи о нем связаны с тем, что он, должно быть, очень сильно кого-то разозлил, и просил журналистов не удивляться, если, несмотря на его самоотвод, в советах его фирм будет фигурировать имя Арво Сарапуу, так как речь идет о его сыне и полном тезке.