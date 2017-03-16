Сарапуу: акциз на слабый и крепкий алкоголь необходимо уравнять сейчас, а не через два года

Депутаты парламента отклонили предложение канцлера права Юлле Мадизе привести ряд законов, связанных с налоговой системой в соответствие с конституцией. За проголосовало 34 парламентария и против 49. По словам председателя фракции Центристской фракции Керсти Сарапуу, коалиция продолжит отстаивать свою позицию по этому вопросу, так как в интересах общества ужесточить алкогольную политику.

Депутат парламента и глава фракции Центристской партии отметила, что если последовать предложению канцлера права и отменить повышение акциза на слабоалкогольные напитки, то в Эстонии продолжится ситуация, при которой слабый алкоголь по-прежнему будет продаваться по доступным ценам. ”Этанол остается этанолом, под какими этикетками его не продавай. Акциз на алкоголь составляет примерно 17% от цены на пиво, 20% от цены на сидр, 9,7% от цены на вино и целых 50% от цены на водку. Это ненормально, когда разница между крепким и слабым алкоголем настолько большая”, — сказала Сарапуу.

По словам политика, новое правительство считает одной из главных своих задач улучшение здоровья нации, учитывая удручающую статистику. Сарапуу привела в пример лишь некоторые цифры: в 2015 году Больничная касса потратила свыше 3,5 миллионов евро на лечение заболеваний, вызванных алкоголем. В целом же болезни, сопутствующие чрезмерному потреблению, обошлись государству в 50,3 миллиона евро. ”На этом фоне странно слышать из уст канцлера, что новая коалиция должна отложить повышение акциза на два года. То есть лишь в 2019 году акцизная ставка на слабый и крепкий алкоголь будет одинаковой. Это немыслимо!” — отметила председатель фракции Центристской партии.

Сарапуу отметила также, что точку в сложившей ситуации, вероятнее всего, придется поставить Государственному суду. Служители Фемиды должны дать оценку тому, есть ли возможность у новой коалиции менять налоговые ставки, установленные другим правительством. ”Я не считаю разумной ситуации, при которой одно правительство в буквальном смысле цементирует на 10 лет свою налоговую политику, не давая вносить в нее изменения. Но в ходе возникшей дискуссии становится очевидным, что это самый простой способ отстаивать интересы своих избирателей даже находясь в оппозиции”, — отметила Сарапуу. Она добавила также, что в сложившейся ситуации Эстония защищает не общественные интересы, а интересы узкого круга производителей алкоголя.

Фракция Центристской партии проголосовала против предложения канцлера права, выступив таким образом за запланированное повышение акцизной ставки на слабоалкогольные напитки с 1 июля этого и 1 февраля следующего года.