Самый улыбчивый водитель автобуса в Таллинне: когда люди радуются, и у меня на душе хорошо

Рудольф Кивикинг — наверное, самый улыбчивый водитель автобуса в Таллинне. Он водит автобус уже 25 лет, но ни плохая погода, ни капризные пассажиры не могут испортить его хорошего настроения, пишет Eesti Päevaleht.

Его мать украинка, отец вырос в Эстонии, но еще до совершеннолетия уехал путешествовать по России и Китаю. ”Вернувшись, он познакомился здесь с моей мамой, и потом родился я”, — рассказывает Рудольф, широко улыбаясь.

Свою любовь он встретил на работе. Четыре года назад в автобусный парк устроилась его будущая жена. ”Она выпорхнула из автобуса, как бабочка”, — так Рудольф вспоминает первую встречу с Еленой.

В первый год совместной жизни они работали на разных маршрутах, но потом попросили начальство ездить под одним номером. ”Вместе лучше”, — уверяет Рудольф и не понимает людей, которые не могут работать со своей супругой. ”К чему тогда такой брак? Вместе всегда лучше. Как нитка с иголкой!”

Rudolf Kiviking Foto: Priit Simson

Рудольф работает с мыслью, что все мы — люди. ”Люди хотят ехать, и я хочу, чтобы им было хорошо ехать”, — рассказывает водитель автобуса номер 11. Когда пять дней в неделю ездишь по одному и тому же маршруту, то многие лица начинают запоминаться. Случается, что люди начинают разговаривать с водителем, а некоторые даже рассказывают о своих проблемах.

В работе Рудольфу больше всего нравятся дороги и люди. ”Когда люди радуются, у меня на душе становится хорошо”.

В его автобусе обычно играет спокойная инструментальная музыка, а перед лобовым стеклом сидит мягкая игрушка — обезьянка с бананом. Улыбчивый водитель Рудольф старается подавать пример горожанам и всегда здоровается: ”Я надеюсь, что в следующем году, когда Эстония отпразднует сотый день рождения, мы все будем радостно здороваться друг с другом”.

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