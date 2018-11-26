Самый тяжелый день Юри Ратаса: если бы все пошло иначе, мы жили бы в другой Эстонии(24)
Почему несмотря на правительственный кризис премьер-министр Юри Ратас все равно остается самым влиятельным?
Почему несмотря на правительственный кризис премьер-министр Юри Ратас все равно остается самым влиятельным?
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
TEADUSKESKUS AHHAA SA
Tähtaeg: 28.11.2018
Automaatikainsener
HORIZON TSELLULOOSI JA PABERI AS
Tähtaeg: 05.12.2018
Logistik-klienditeenindaja
TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ
Tähtaeg: 29.11.2018
Disainer-projekteerija
INDETEK OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 09.12.2018
Diagnostikakliiniku juhataja
IDA-TALLINNA KESKHAIGLA
Tähtaeg: 30.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.