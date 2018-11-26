Самый тяжелый день Юри Ратаса: если бы все пошло иначе, мы жили бы в другой Эстонии

Положение звезд и чистая удача дали Юри Ратасу возможность не делать много, но быть на голову выше всех. Невзирая на разразившийся в ноябре правительственный кризис у него был замечательный год.

Если сравнивать, каким Юри Ратас был при вступлении в должность премьер-министра два года назад и что он представляет собой сейчас, то складывается впечатление, будто имеешь дело с разными людьми. Новоиспеченный лидер Центристской партии, попавший в Дом Стенбока прямо из стана оппозиции, сначала явно испытывал неуверенность. Его одолевали мысли о том, кому можно доверять, как вершатся дела на этом посту, что и кому может говорить премьер-министр.

Сейчас от этого ничего не осталось. Будь то неофициальная встреча, рабочее совещание, интервью или светская беседа, Ратас говорит свободно и радостно. Он разбавляет свою речь шутками, демонстрирует осведомленность, умеет сказать, где проходит «красная черта». По сравнению с тем, что было раньше, это совершенно экстраординарно.

Правительственный кризис, несомненно, стал для него личным ударом.