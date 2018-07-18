Самый современный детсад Таллинна облегчит жизнь воспитателей

Детский сад Пирита-Козе, действовавший раньше в двух небольших зданиях, вскоре сможет переехать в только что построенное самое современное здание, сообщает управа Пирита.

"В новом здании детского сада улучшатся условия как для детей, так и для воспитателей. ”Новое здание будет светлым и просторным и сможет вместить до 177 ребят. В специальном помещении малыши смогут учиться азам кулинарии, изучать природу на живописной природоведческой тропе, в хорошую погоду во дворе можно играть даже в мини-футбол. Разумеется, не забыли и о персонале детского сада — в здании будут оборудованы помещения для отдыха и кухонный уголок. Речь идет о действительно современном и привлекательном здании. Из помещений для групп открывается чудесный вид на сосновый лес”, — рассказала старейшина района Алина Тубли.

”Строительства нового здания для детского сада Пирита-Козе ждали почти десять лет. Нынешние помещения амортизированы, их содержание обходится слишком дорого”, — добавила Тубли. Разрешение на эксплуатацию детского сада будет выдано в августе. ”В сентябре занятия уже начнутся в новом здании. До этого необходимо будет установить ограждение и освещение, меблировать помещения в здании и завершить озеленительные работы”, — прокомментировала старейшина района.