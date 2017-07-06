Самые влиятельные эстонцы на период председательства в ЕС: кто они?

Политическое издание из США Politico составило список 15 самых влиятельных эстонских деятелей на период председательства Эстонии в Совете ЕС, которых нужно обязательно знать. А вы знаете их всех?
Рийна Кионка — главный советник председателя Совета ЕС Дональда Туска по вопросам внешней политики
Марит Силлавеэ — ассистент по вопросам политики и коммуникации Мартина Сельмайра, главы кабинета председателя Еврокомиссии Жана Клода-Юнкера
Йоханнес Тралла — корреспондент ERR
Кайа Таэл — постоянный представитель Эстонии при Евросоюзе
Андрус Ансип — вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по цифровому рынку
Хенрик Хололей — генеральный директор гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту
ТОП
Кристиан-Марк Лифляндер — руководитель сферы кибербезопасности НАТО
Кая Каллас — депутат Европаламента
Юхан Лепассаар — глава кабинета Андруса Ансипа
Луукас Кристьян Ильвес — дигисоветник постоянного представительства Эстонии
Уку Сяреканно — координатор председательства Эстонии в Совете ЕС
Сигне Ратсо — директора гендиректората Европейской Комиссии по торговле
Марика Пост, Анники Ламп и Юри Лааз — пресс-служба председательства Эстонии