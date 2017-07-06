06.07.2017, 10:45

Самые влиятельные эстонцы на период председательства в ЕС: кто они?

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rus.delfi.ee
EST
Самые влиятельные эстонцы на период председательства в ЕС: кто они?
Foto: Ekspress Meedia

Политическое издание из США Politico составило список 15 самых влиятельных эстонских деятелей на период председательства Эстонии в Совете ЕС, которых нужно обязательно знать. А вы знаете их всех?

Рийна Кионка — главный советник председателя Совета ЕС Дональда Туска по вопросам внешней политики

Марит Силлавеэ — ассистент по вопросам политики и коммуникации Мартина Сельмайра, главы кабинета председателя Еврокомиссии Жана Клода-Юнкера

Йоханнес Тралла — корреспондент ERR

Кайа Таэл — постоянный представитель Эстонии при Евросоюзе

Андрус Ансип — вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по цифровому рынку

Хенрик Хололей — генеральный директор гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту

ТОП

Кристиан-Марк Лифляндер — руководитель сферы кибербезопасности НАТО

Кая Каллас — депутат Европаламента

Юхан Лепассаар — глава кабинета Андруса Ансипа

Луукас Кристьян Ильвес — дигисоветник постоянного представительства Эстонии

Уку Сяреканно — координатор председательства Эстонии в Совете ЕС

Сигне Ратсо — директора гендиректората Европейской Комиссии по торговле

Марика Пост, Анники Ламп и Юри Лааз — пресс-служба председательства Эстонии

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