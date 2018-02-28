Самые серьезные ошибки, совершаемые эстонскими водителями после дорожно-транспортных происшествий

Обильные снегопады, минусовая температура и скользкие дорожные условия последних месяцев резко увеличили количество несчастных случаев, произошедших в движении. If Kindlustus составил на основе своего ежедневного опыта рассмотрения ущербов список самых серьезных ошибок, которые совершают водители автомобилей после ДТП.

По словам руководителя группы транспортных ущербов If Kindlustus Мартина Кукка, часто после ДТП проблемы возникают из-за неосведомлённости людей. „Примерный водитель сам может избежать многие крупные проблемы, считаясь с другими участниками движения, но даже опытные водители в стрессовых ситуациях могут совершать ошибки”, — добавил Кукк.

Ситуацию не фиксируют на месте

Если несчастный случай всё-таки произойдёт, то распространённой проблемой является то, что после ДТП на месте происшествия не оформляются бумаги. Это позднее может привести к путанице и усложнить получение участниками возмещения ущерба от страховой фирмы.

Для определения виновности недостаточно того, что одна из сторон признает себя на месте происшествия виновной и поставит свою подпись. Важнее зафиксировать место происшествия, как и при каких обстоятельствах произошёл несчастный случай, описать схему произошедшего ДТП и добавить объяснение водителей.

„Оформленная письменно бумага исключает, что один из участников позже даст противоречивые показания. Кроме заполнения бланка сообщения о ДТП, было бы хорошо запечатлеть расположение и повреждения автомобилей, например, с помощью камеры мобильного телефона”, — сказал Кукк.

Считается, что обмена контактными данными достаточно

Относительно часты случаи, когда на месте происшествия нужные документы вообще не заполняются и участвовавшие в несчастном случае водители только обмениваются контактными данными. Обращаясь же в страховое общество, оба водителя дают разные показания, исходя из которых, невозможно определить ответственного в причинении несчастного случая и соответственно возместить ущерб пострадавшему.

Пострадавший соглашается с договорённостью

Являясь пострадавшим в ДТП, точно стоит избегать всевозможных соглашений, которые виновник несчастного случая может предлагать. Например, обещания самостоятельно оплатить ущерб и не сообщать в страховую фирму или обещания самостоятельно отремонтировать автомобиль в каком-нибудь автосервисе за свой счёт.

Подобные соглашения на месте происшествия часто заканчиваются для пострадавшего тем, что ему приходится самостоятельно отремонтировать пострадавший автомобиль, потому что виновник отказывается от предложенной договорённости. Если необходимые для страховой фирмы документы не были сразу оформлены, то позже виновник может отказаться их оформлять.

Дату происшествия меняют на более удобную

Проблема заключается в том, что на время происшествия ДТП у виновника не было действительного полиса дорожного страхования и он делает предложение сейчас приобрести полис и, для регистрации у страховщика, передвинуть дату происшествия.

„Точно стоит отказаться от всевозможных мошенничеств или содействия им. Даже, если цель на первый взгляд может казаться благородной. В таком случае пострадавший может попасть в ситуацию, которая закончится неразберихой, и останется без страхового возмещения”, — озвучил Мартин Кукк.

Задетый на парковке автомобиль не кажется дорожным происшествием

Часто ошибаются с поведением при нанесении ущерба третьим лицам. Например, в случае наезда на дорожные знаки, столбы, заборы или отбойники не сообщают об ущербе ни полиции, ни владельцу имущества. От этого позднее могут возникнуть проблемы, которые могут привести к отказу от возмещения ущерба, т.к. по закону и условиям страхования подобные случаи трактуются как побег с места происшествия.

„Если Ваш автомобиль задели на парковке, то это является ДТП. Обязательно надо сообщить полиции и не уезжать, не зафиксировав случай. При помощи камер слежении часто можно определить второй автомобиль и тогда последующее возмещение ущерба становится проще”, — рассказал Кукк.

Если Вы сами заденете другой автомобиль или дорожный знак, забор и т.д. и невозможно определить пострадавшего, то также сообщите полиции. Оставить контактные данные владельцу другого автомобиля не достаточно: покинув место происшествия, может считаться побегом.

Стоит исходить из Правил дорожного движения, по которым необходимо достичь соглашения с получившим ущерб и, если владельца имущества определить невозможно, то вызвать полицию.

Срок оповещения страхового общества

Широко распространено заблуждение клиентов, что страховщика необходимо известить о несчастном случае в течение суток, из-за чего клиенты обозначают более позднюю дату происшествия из-за страха, что при более позднем сообщении, страховое общество откажется от выплаты возмещения.

Позднее проблемы могут возникнуть, если пострадавший сознательно написал неправильную дату, что откроется при рассмотрении ущерба и может спровоцировать проблемы для получения возмещения ущербов для пострадавшего.

Большинство страховых обществ Эстонии постановило в своих условиях страхования, что клиент должен информировать страховщика при первой возможности, никаких дней или часов не обозначено. Если извещение происходит в течение разумного времени, то проблем не возникнет.