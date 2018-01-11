11.01.2018, 20:38

Самые дешевые похороны в Эстонии стоят менее 500 евро

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Риво Вески
Риво Вески
EST
Самые дешевые похороны в Эстонии стоят менее 500 евро
Tallinna Matusebüroo juhataja Toomas Daum ütleb, et 400 eurot kulutamata pole matust võimalik korraldada.Foto: Rauno Volmar

Сегодня похороны в большинстве своем мероприятие мирское, а что выбирать — урну или погребение — зачастую зависит также от погоды и времени года, пишет Eesti Päevaleht.

По словам руководителя Tallinna Matusebüroo Тоомаса Даума, русские намного чаще проводят религиозные похороны, чем эстонцы, и вообще в традициях много различий. ”Похороны для людей, говорящих по-русски, начинаются не с кладбища или церкви, а с морга. Эстонец приходит в крематорий или церковь, русский приходит в морг”, — отмечает Даум.

По словам Даума, один эстонец даже подал на него жалобу в Департамент защиты прав потребителей, поскольку, придя в морг за усопшим, попал на похороны русского человека. ”Он был не в курсе традиций и все не так понял”, — говорит Даум.

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Наряду с различными вариантами похорон важно иметь ввиду и то, что Эстония с точки зрения традиций погребения довольно пестрая страна. Кроме эстонцев и русских, среди клиентов бюро встречаются мусульмане и евреи, которые также имеют свои устои.

Похороны — мероприятие не из дешевых, и в случае внезапной смерти родственники могут испытывать с этим серьезные проблемы. Несмотря на то, что с нового года самоуправления будут выделять государственное пособие на похороны в размере 250 евро, а во многих случаях готовы выделить при необходимости и дополнительное пособие (плюс пособие от работодателя), без самофинансирования похороны вероятно провести невозможно.

В Tallinna Matusebüroo самое дешевое погребение в гробу стоит около 530 евро. Самые дорогие компоненты — это сам гроб (110 евро) и копка могилы (200 евро). За эти деньги вы получите похороны без церемонии. Дешевле всего обойдется кремация, которая вместе с транспортом, хранением в холодильной камере и кремацией стоит 400 евро. Церемония в цену также не входит.

Как бы то ни было, в большинстве случаев ко всему этому добавляются процедуры по одеванию, мытью, гримированию усопшего, похоронная речь, музыка, цветы, поминки и прочее, поэтому в качестве средней цены на похороны в Эстонии можно назвать 1500-2000 евро.

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