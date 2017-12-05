Самоуправство пилота? В аэропорту Гётеборга перед Ратасом захлопнули двери, самолет улетел без него

Посол Эстонии Мерле Паюла выступила с жесткой критикой относительно задержки обратного рейса эстонской делегации. Он должен был состояться после встречи в верхах в Гётеборге, передает местная газета Göteborgs-Posten.

В своем письме в МИД Швеции Паюла пишет, что в аэропорту при выходе на посадку перед эстонской делегацией захлопнули двери, и самолет поднялся в воздух без премьер-министра Юри Ратаса, передает издание.

Газета также пишет, что Ратас спешил домой — в Таллинн — на встречу, но когда делегация прибыла в аэропорт Гётеборга Landvetter, она была вынуждена ждать в ВИП-комнате: в самолет они не попали.

По словам посла, члены делегации видели, как их коллег из двух других стран из этой же самой ВИП-комнаты доставили в самолеты. Эта информация имеется в письме в МИД Швеции, с которым ознакомилась газета Göteborgs-Posten.

Когда эстонцы должны были идти на самолет, у них перед носом захлопнули двери, сказала Паюла. Другие пассажиры прошли и попали в самолет.

”Такие вещи не случаются с людьми после встреч. Встреча очень хорошо организована, эта — была прекрасна, все шло очень хорошо до этого последнего инцидента”, — прокомментирована ситуацию Паюла.

Также посол пишет, что она попросила объяснений у оператора Swedavia и узнала, что вышеописанное — решение пилота. Когда Паюла попыталась узнать его имя, ее проигнорировали, утверждает она.

”Не известить премьер-министра и делегацию о ситуации и об изменениях в плане полета или не сообщить о путанице — это просто неуважение”, — пишет Паюла.

Случай расследует теперь Swedavia. Директор аэропорта Шарлотте Люнггрен сказала Göteborgs-Posten, что ситуацию проанализируют.

”На прошлой неделе мы получили письмо из Министерства иностранных дел, что эстонская делегация недовольна тем, как к ним отнеслись. Разумеется, мы учтем критику и оценим данный вопрос. Встреча была очень многочисленна, было невероятно много организаций, которые должны были сотрудничать. Мы начали анализ: что было хорошо, и что можно было сделать лучше. Где-то прервалась коммуникация”, — добавила Шарлотте Люнггрен.

Нет объективных причин?

Советник правительства по прессе Трийн Оппи подтвердила, что ни одной объективной причины отстранить делегацию от полета не было: никто из делегации премьер-министра не вел себя неуместно, не находился в неподобающем состоянии.

Оппи добавила, что что команда главы правительства прибыла в аэропорт заблаговременно. Ее члены поднялись по лестнице, но в двери самолета их не впустили. На вопрос о причине ответили, что это решение пилота.

”Нам и в голову не приходило, что что-то такое может случиться”, — заявила Оппи.

Делегация прибыла в Эстонию на час позже запланированного рейсом Nordica.