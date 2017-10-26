Самосуд по-сааремааски: из-за невыносимого амбре сосед заколотил дверь пенсионера

Попытки жильцов дома по Пихлака, 7 в Курессааре решить проблему невыносимого запаха, несущегося из одной квартиры, превратились в самосуд. В итоге дверь одного из участников событий попросту заколотили, пишет Kasulik.

Волостной старейшина Вальяла Ааре Мартинсон поведал Saarte Hääl, что никто не вправе самовольно заколачивать дверь соседа, но сам он понимает беду жильцов.

”Люди звонили в волостную управу, и мы им говорили, что этого делать нельзя”, — отметил он. ”Такое заколачивание двери мы однозначно осуждаем, но это делается так и так. Порой это и помогает, но одобрить этого никак нельзя. Однако в данном случае я особо хорошего решения и не знаю”.

Пенсионер Аркадий Новиков проживает в квартире спутника жизни его дочери, отвергая все правила общежития. На протяжение уже долгого времени он тревожит своим поведением как жильцов дома, так и сотрудников волостной управы и правоохранителей. Его проблемой не раз занимались, однако, безрезультатно.

В конце октября у соседа Новикова лопнуло терпение и он заколотил входную дверь в квартиру пенсионера фанерой.

Вальялаский советник по социальным делам Кайри Нуут сказала, что по большей части Новиков находится там, где хочет, в основном пребывает в Курессааре. ”Мы обычно им занимаемся, когда он приходит в кабинет, и у него какая-то беда”, — поведала она. За пособием Аркадий Новиков в управу не ходит. Порой жалуется, однако, что соседи его беспокоят. ”Нет надобности вызывать полицию, но если по вторникам есть констебль, то сходим посмотрим, как у него дела”, — пообещала Нуут.

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