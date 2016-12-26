Самолеты союзников на этой неделе будут тренироваться в воздушном пространстве Эстонии

Lennuväe ühisõppus Foto: Andres Putting

Начиная со вторника в течение рабочей недели над Эстонией будут совершать полеты на малых высотах базирующиеся на авиабазе Эмари истребители ВВС Германии Eurofighter.