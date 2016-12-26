Самолеты летают по всей Эстонии в зонах для полетов на малых высотах и не ниже 152 метров (500 футов)преимущественно в стороне от населенных пунктов, сообщил Генеральный штаб Сил обороны.
Самолеты союзников на этой неделе будут тренироваться в воздушном пространстве Эстонии(3)
Начиная со вторника в течение рабочей недели над Эстонией будут совершать полеты на малых высотах базирующиеся на авиабазе Эмари истребители ВВС Германии Eurofighter.
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