Самолет Управления делами президента РФ нарушил воздушное пространство Эстонии

В среду вечером в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо без дипломатического разрешения вошел принадлежащий государственному учреждению Российской Федерации самолет. Речь идет о самолете ИЛ-96, принадлежащем Специальному летному отряду ”Россия”, подчиненному Управлению делами президента РФ, сообщили Силы обороны.

Транспондер самолета был включен, на момент нарушения границы Эстонской аэронавигационной службе не был представлен план полета, а также отсутствовала радиосвязь. Министерство иностранных дел известило Посольство РФ об этом инциденте.

Это было первое в этом году нарушение воздушной границы Эстонии самолетом РФ. В прошлом году таких случаев было семь.