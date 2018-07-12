Самолет РФ снова нарушил воздушное пространство Эстонии

Сегодня в обед в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел принадлежащий вооруженным силам Российской Федерации самолет Ил-76.

Самолет провел в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты. Транспондер самолета был включен, но плана полета не было представлено. У самолета не было радиоконтакта с Аэронавигационной службой Эстонии.

Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла РФ в Эстонии и передало ему ноту. Это было четвертое этом году нарушение воздушного пространства Эстонии самолетом РФ.