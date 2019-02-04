Самолет премьер-министра Ратаса из-за погодных условий повернул обратно в Таллинн

”В этом году работой Балтийского совета министров руководит Латвия, и ее приоритеты — укрепление безопасности, развитие путей и средств регионального сообщения и защита общих интересов в Европейском союзе — одинаково важны для всех нас. Очень жаль, что мне не удалось сегодня встретиться с премьер-министрами Латвии и Литвы и обсудить эти темы. Я извинился за это перед своими коллегами. С премьер-министром Латвии мы сможем обменяться мнениями уже в эту пятницу в Доме Стенбока”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Сегодня в Риге на встрече премьер-министров cтран Балтии премьер-министра Ратаса заменяет посол Эстонии в Латвии Арти Хильпус.