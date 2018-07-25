Самолет по маршруту Барселона-Таллинн из-за проблем с двигателем вернулся обратно

Прилет самолета компании Vueling Airlines сообщением Барселона-Таллинн задерживается более чем на пять часов в связи с тем, что почти сразу после вылета у самолета отключился один из двигателей и пришлось вернуться, чтобы совершить вынужденную посадку, сообщает rus.err.ee.

По расписанию самолет должен был вылететь из Барселоны в половине первого ночи, но стартовал только в половине седьмого утра, передает служба новостей "Радио 4".

По данным инфосистемы Таллиннского аэропорта, он прибудет в столицу Эстонии около 10 часов утра, то есть на 5 часов и 45 минут позднее запланированного.

Инфослужба Таллиннского аэропорта сообщила BNS, что в связи с таким значительным опозданием самолета пассажирам будет выплачена компенсация.