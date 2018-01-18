Самолет Nordica Таллинн-Брюссель был вынужден приземлиться во Франции

Вылетевший из Таллинна самолет авиакомпании Nordica из-за плохих погодных условий не смог приземлиться в аэропорту Брюсселя.
Самолет направили в аэропорт Франции.
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Вылетевший из Таллинна самолет авиакомпании Nordica из-за плохих погодных условий не смог приземлиться в аэропорту Брюсселя.
Самолет направили в аэропорт Франции.
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