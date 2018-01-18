18.01.2018, 13:55

Самолет Nordica Таллинн-Брюссель был вынужден приземлиться во Франции

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Lennukid lennuväljal
Lennukid lennuväljalFoto: Andres Putting

Вылетевший из Таллинна самолет авиакомпании Nordica из-за плохих погодных условий не смог приземлиться в аэропорту Брюсселя.

Самолет направили в аэропорт Франции.

Читайте также:
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
102 900€
Tallinn, Квартира
120 000€
Tallinn, Квартира
72 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
157 000€
Rae vald, Квартира
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
185 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
190 000€
Tallinn, Дом
119 900€
Tartu, Квартира
149 900€
Tallinn, Квартира
249 900€
Harku vald, Часть дома
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии