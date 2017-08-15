Самолет из Таллинна в Анталию задержался, вызвав задержку обратного рейса

Сегодня в 6 утра из Таллиннского аэропорта в Анталию должен был вылететь чартер SmartLynx, который задержался примерно на 10 часов. По этой причине, рейс из Анталии также опоздает.

По словам руководителя по коммуникациям SmartLynx Илвы Приедниеце, самолет, который должен был вылететь из Таллинна в 6 утра, вылетел в 15:40.

Из-за опоздания самолет из Анталии в Таллинн, который должен был вылететь в 10:50, также задержится. Новое время вылета по местному времени — 20:00.

”Причина опоздания — техническая неполадка, которую обнаружили при предварительном контроле самолета. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы скорее вылететь”, — объяснила Илва Приедниеце в своем комментарии Delfi.