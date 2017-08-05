Самолет Хельсинки-Таллинн вернулся в Финляндию, вероятно, из-за молнии

Вчера вечером самолет компании Finnair, летевший из Хельсинки в Таллинн, вернулся в Финляндию в связи с техническими неполадками.

По карте полета видно, что самолет вернулся до того, как достиг Таллинна, и приземлился в аэропорту Хельсинки.

Пассажиры были доставлены в Таллинн другим самолетом.

Пресс-представитель Таллиннского аэропорта Прийт Кольф сказала Delfi, что причиной произошедшего стали технические проблемы. О том, что именно случилось, он предлагает узнать у Finnair. У аэропорта этой информации нет.

Один из пассажиров развернувшегося самолета заверил Delfi, что причиной произошедшего был удар молнии.