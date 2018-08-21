Само включает камеру? Эстонские ведомства спокойно относятся к российскому Yandex.Taxi. Но рекомендовано бдеть!



В конце июля литовские центр кибербезопасности и минобороны сделали предупреждение: с этим приложением следует быть осторожным, так как оно имеет доступ к деликатным личным данным, которые могут незаконно собирать и хранить.

Ведомства сочли за опасность то, что это приложение может активировать камеру и микрофон, использовать контакты в телефонной книжке и точно распознавать местоположение мобильного.

В соответствии с пользовательским соглашением, собранная информация хранится на серверах предприятия, штаб-квартира которого расположена в РФ. Ввиду этого литовским госслужащим и сотрудникам ведомств настоятельно не рекоммендуется пользоваться этим сервисом.

Yandex.Taxi пришло на эстонский рынок в мае. в данный момент у него — порядка 50 000 клиентов. Эстонские ведомства относятся к этому приложению спокойно.

"Основываясь на наблюдениях литовских коллег, мы не столь категоричны и не запрещаем использование ни этого, ни какого-либо другого приложения, в том числе и в госучреждениях", — сказал руководитель подразделения кибербезопасности департамента CERT-EE Тыну Таммер.

В то же время, ведомство упомянуло, что, по сравнению с подобными платформами, Yandex.Taxi собирает куда больше данных. Yandex.Taxi и Uber — порядка 30-45 единиц, Taxify — в районе двух десятков.