21.08.2018, 13:50

Само включает камеру? Эстонские ведомства спокойно относятся к российскому Yandex.Taxi. Но рекомендовано бдеть!

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор 
EST 6
Yandex takso
Foto: Jaanus Lensment

В отличии от литовских коллег, эстонские ведомства не считаеют нужным запрещать пользование приложением Yandex.Taxi для госчиновников, но просят быть осторожными.


В конце июля литовские центр кибербезопасности и минобороны сделали предупреждение: с этим приложением следует быть осторожным, так как оно имеет доступ к деликатным личным данным, которые могут незаконно собирать и хранить.

Ведомства сочли за опасность то, что это приложение может активировать камеру и микрофон, использовать контакты в телефонной книжке и точно распознавать местоположение мобильного.

В соответствии с пользовательским соглашением, собранная информация хранится на серверах предприятия, штаб-квартира которого расположена в РФ. Ввиду этого литовским госслужащим и сотрудникам ведомств настоятельно не рекоммендуется пользоваться этим сервисом.

Yandex.Taxi пришло на эстонский рынок в мае. в данный момент у него — порядка 50 000 клиентов. Эстонские ведомства относятся к этому приложению спокойно.

"Основываясь на наблюдениях литовских коллег, мы не столь категоричны и не запрещаем использование ни этого, ни какого-либо другого приложения, в том числе и в госучреждениях", — сказал руководитель подразделения кибербезопасности департамента CERT-EE Тыну Таммер.

В то же время, ведомство упомянуло, что, по сравнению с подобными платформами, Yandex.Taxi собирает куда больше данных. Yandex.Taxi и Uber — порядка 30-45 единиц, Taxify — в районе двух десятков.

"Конечно, запрос прав не означает, что все данные всегда используются. Но, скорее, при запросе несоразмерно большого количества данных надо к этому относиться более критично и осторожно. Также — и весьма обоснованно — может возникнуть ситуация, что эти данные могут попадать сторонам, к приложению не причастным, а рапорты — храниться в государстве, которое, по оценке ЕС, может представлять опасность", — добавил Таммер.

"Быть может, остается открытым вопрос: почему приложение для заказа такси для оказания услуги просит доступ к контактам, а также к управлению звонками и смс. Для чего это надо, если его остовная цель никак не связана со сбором этих данных? Можно предположить, что имена, контакты, местоположения и номера кредитных карт нужны в случае, если само приложение позволяет совершать платежи", — поведала пресс-секретарь ведомства Сигне Хейберг.

Она также добавила, что в Эстонии ни одной жалобы на это приложене не поступало.

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