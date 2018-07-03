03.07.2018, 12:10

Самая популярная специальность в бакалавриате ТУ в этом году — учитель детсада

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rus.delfi.ee
EST 3
Tartu Ülikooli peahoone 20.02.17
Tartu Ülikooli peahoone 20.02.17Foto: Anni Õnneleid

На поступление в бакалавриат Тартуского университета в этом году подано 7399 заявок, а самыми популярными среди абитуриентов специальностями оказались учитель детского дошкольного учреждения и медицина, конкурс на которые втрое превышает средний показатель по университету.

Об этом 2 июля сообщает портал ERR Novaator, проанализировавший статистику поданных в ТУ заявлений, прием которых завершился в ночь на понедельник, передает rus.err.ee.

В общей сложности в университет подано 11 179 заявлений — 7399 в бакалавриат (средний конкурс 3,14 человека на место), 3377 в магистратуру (2,32 человека на место) и 403 — в докторантуру (2,2 человека на место).

В пятерку самых популярных специальностей в бакалавриате входят "учитель детского дошкольного учреждения" (9,3 человека на место), "медицина" (8,08), "предпринимательство и управление проектами" (7,73), "физиотерапия" (6,96) и "специальная педагогика" (4,88).

В магистратуре в тройку лидеров вошли "инфотехнология для неинформатиков" (6,6 человек на место), "международные отношения и региональные исследования" (5,84) и "компьютерная техника и робототехника" (4,6).

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