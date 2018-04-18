18.04.2018, 09:50

Самая большая в Эстонии передвижная выставка Музея оккупаций едет в Северную Америку

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rus.delfi.ee
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Самая большая в Эстонии передвижная выставка Музея оккупаций едет в Северную Америку
Foto: Tõnu Tunnel

Вчера, 17 апреля, из порта Мууга по направлению к Северной Америке начала своё путешествие гигантская передвижная выставка Музея оккупаций ”Masters of our own homes: Estonia 100”, выставочная площадь которой составляет более 500 квадратных метров.

Передвижная выставка будет демонстрироваться на протяжении более года в четырех крупных городах Северной Америки. В первый раз выставка будет открыта на западном побережье США в Стэнфорде, в университетском городе рядом с Сан-Франциско. Выставка будет открыта параллельно с крупной конференцией по исследованию стран Балтии AABS. Помимо Стэнфорда, мировая выставка Музея оккупаций будет представлена в Торонто, Бостоне и Вашингтоне.

Размеры павильона со световой инсталляцией составляют 12 метров в ширину, 4 метра в высоту. Экспозиция весит 4 тонны и состоит из 244 выставочных панелей, каждая из которых рассказывает о частичке красочной и интересной истории Эстонии. Выставка появилась по инициативе Музея оккупаций, при совместном творчестве местных и зарубежных эстонцев, и в её создании приняли участие как школьники, предприниматели, десятки эстонских фотографов во главе с Анникой Хаази, Биргит Пюве и Трийн Керге, так и множество других музеев Эстонии. Вместе удалось сложить истории об Эстонии, которыми хочется в честь дня рождения поделиться со всем миром.

”Идея выставки появилась при участии зарубежных эстонцев, чтобы и у них была возможность отметить юбилей Эстонии в своём родном городе должным образом. Павильон рассказывает историю Эстонии, но благодаря масштабным видам природы и большому количеству портретов жителей Эстонии, страна предстает как на ладони. Мы видим, что передвижная выставка могла бы стать местом, где зарубежные эстонцы и местные жители могли бы собраться, обменяться мыслями и вместе отметить наш день рождения”, сказала руководитель проекта выставки Кейю Тельве. ”Эстонским опытом и стойкостью эстонцев стоит поделиться со всем миром. Эстония — эта маленькая по мировым масштабам, молодая и малочисленная страна, смогла многое сделать, и у жителей Северной Америки есть много чему поучиться из нашего опыта”, сказала Тельве.

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Живущий в Эстонии американец Джастин Петроне, который является одним из создателей выставки, сказал: ”Я очень горд тем, что мне удалось помочь проекту. Собрать выставку, рассказывающую о целой Эстонии, было непростой задачей. Я думаю, что выбранное решение сделает содержание выставки легко доступным для зрителей Америки. Создатели передвижной выставки собрали исполинскую мозаику из текстовых материалов и фотографий, чтобы показать жителям США, насколько на самом деле велика наша маленькая Эстония — её государственный и народный язык, история, культура, ценности и будущее”.

И хотя выставка в первую очередь будет представлена в Северной Америке, эстонские общины из других стран тоже проявили к ней большой интерес. Согласно существующим планам, после Северной Америки выставка сделает круг по европейским странам и после этого уже вернётся домой в Эстонию. До тех пор у всех желающих есть возможность ознакомиться с выставкой на сайте ee100.ee и на странице выставки в Facebook Masters of Our Own Homes: Estonia at 100.

Передвижная выставка появилась по инициативе Музея оккупаций, при поддержке международной программы Государственной канцелярии ЭР 100, при сотрудничестве с библиотекой Стэнфордского университета, посольства Эстонии в Вашингтоне, Тартуским колледжем в Торонто и почётным консульством Эстонии в Бостоне, а также с эстонскими обществами в США и Канаде.

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