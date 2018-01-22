”Самая большая ошибка в моей жизни!” Отец подарил сыну дом и оказался на улице

Приемный сын обещал больному отцу достойную старость и получил в подарок дом, после чего забыл о своих обещаниях.

Теперь суд по требованию нового владельца и при участии судебного исполнителя посреди зимы выставляет больного мужчину из дома, который тот построил собственными руками, прямо на улицу, пишет Õhtuleht.

В феврале 2016 года Мартин продал хутор Селья-Лепику за 155 000 евро, совершенно позабыв о своем приемном отце Алларе (63) и данных ему обещаниях.

Аллар, член Кайтселийта с большим стажем, видит в действиях властей нечто схожее с депортацей, но тогда, как отмечает мужчина, за насилием стояли чужаки и хутора опустошались все же скорее весной или осенью, а не в самый разгар зимы.

”Подарить хутор сыну — было самой большой ошибкой моей жизни”, — говорит Аллар.