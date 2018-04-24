24.04.2018, 14:14

Салон красоты Delavue со дня прекратил работу

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rus.delfi.ee
EST 1
Delavue EST OÜ
Delavue EST OÜFoto: Karli Saul

Во вторник, 24 апреля, закрылся расположенный в столичном отеле Radisson салон красоты Delavue, о котором СМИ до сих пор сообщали преимущественно в негативном ключе. На двери салона висит табличка: "Закрыты по санитарным причинам".

По информации rus.err.ee, еще в понедельник салон работал, а со вторника все работники отправлены в вынужденный отпуск. Продлится он не менее недели. Однако, по сведениям портала, скорее всего салон уже окончательно прекратит свою работу.

По имеющимся у редакции данным, накануне российские владельцы Delavue связались с таллиннским офисом и объявили неприятную новость — компания будет закрыта.

Получить ни подтверждения, ни опровержения этой информации пока не удалось — ни по одному из многочисленных телефонных номеров представители компании не отвечают.

Недоступен и единственный член правления фирмы, гражданин России Николай Ломакин.

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